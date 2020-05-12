عندما تركب تاكسي مع سائق شيخ ويجد شنطة فلوس ويطمع فيها.. شاهد

البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.





ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.





كما يقدم البرنامج العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.