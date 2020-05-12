عندما تركب تاكسي مع سائق شيخ ويجد شنطة فلوس ويطمع فيها.. شاهد

جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية أحد الشيوخ ، ببرنامج " كريزى تاكسى " ، المعروض على قناة " الحياة " ، ويستضيف راكبا جديدا وهو أحد الأشخاص المشتركين معه فى عمل المقلب وأثناء الطريق يتضح أن لديه مشكلة مع زوجته فيقرر ترك التاكسي سريعًا وينسى حقيبة داخل التاكسي.
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وعندما يخبر الراكب الآخر إبراهيم بوجود حقيبة فيفتحها ليجدها مليئة بالأموال فيقرر الشيخ الاحتفاظ بالشنطة مما يثير غضب الراكب الآخر، حتى يشتد الخلاف بينهما ليتدخل طاقم العمل ويعلن حقيقة المقلب.
البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.
ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.
كما يقدم البرنامج العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.