سلوى عثمان: يسرا قامت بمشهد المشرحة باقتدار.. ومستعدة أعمل دور شر فى الحالة دى

قالت الفنانة سلوى عثمان إن مشهد المشرحة الخاص بالفنانة يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قامت به باقتدار، مشيرة إلى أنه مشهد صعب جدا.





وأضافت "عثمان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لما طلعت وبقولها تعالى كلى، قالتلى إيه اللى انتى لبساه دا، ليه لابسة أسود"، موضحة أنها كانت توضح صدمتها خلال المشهد التمثيلي بموت ابنها فى المسلسل.





وأوضحت أنها كانت الجانب الطيب فى المسلسل والذى كان يحب يسرا، وتابعت: "مستعدة أعمل دور شر بس فى حالة إنه يكون كويس، ومش عايزة أخاطر باللى عملته علشان خاطر دور شر يبهدلنى".





وتحدثت الفنانة سلوى عثمان عن مشهد بكائها وانهيارها من أولادها بمسلسل "البرنس"، قائلة: "كنت هموت"، حيث قامت به بصدمة حقيقية وليس تمثيلا.





وأكدت أنها اتخذت بعض الوقت حتى هدأت بعد القيام بالمشهد، لافتة إلى أن زملاءها قاموا بإعطائها الماء حتى تهدأ، متابعة: "محمد سامى المخرج جه وقالى خلاص المشهد خلص أهدى".