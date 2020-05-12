AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سلوى عثمان: يسرا قامت بمشهد المشرحة باقتدار.. ومستعدة أعمل دور شر فى الحالة دى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:35 ص
الفنانة سلوى عثمان
الفنانة سلوى عثمان
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الفنانة سلوى عثمان إن مشهد المشرحة  الخاص بالفنانة يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قامت به باقتدار، مشيرة إلى أنه مشهد صعب جدا.

وأضافت "عثمان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لما طلعت وبقولها تعالى كلى، قالتلى إيه اللى انتى لبساه دا، ليه لابسة أسود"، موضحة أنها كانت توضح صدمتها خلال المشهد التمثيلي بموت ابنها فى المسلسل.

وأوضحت أنها كانت الجانب الطيب فى المسلسل والذى كان يحب يسرا، وتابعت: "مستعدة أعمل دور شر بس فى حالة إنه يكون كويس، ومش عايزة أخاطر باللى عملته علشان خاطر دور شر يبهدلنى".

وتحدثت الفنانة سلوى عثمان عن مشهد بكائها وانهيارها من أولادها بمسلسل "البرنس"، قائلة: "كنت هموت"، حيث قامت به بصدمة حقيقية وليس تمثيلا.

وأكدت أنها اتخذت بعض الوقت حتى هدأت بعد القيام بالمشهد، لافتة إلى أن زملاءها قاموا بإعطائها الماء حتى تهدأ، متابعة: "محمد سامى المخرج جه وقالى خلاص المشهد خلص أهدى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد لـ أحمد زاهر: حقيقي أبدعت في مسلسل البرنس

بسبب البرنس.. سلوى عثمان تشعل السوشيال ميديا بمشهد مؤثر

تفوقت على نفسها.. هاشتاج سلوى عثمان يتصدر تويتر

سلوي عثمان: عرفت من الناس اني تريند والناس جابتلي حقي..فيديو

سلوى عثمان لـ صدى البلد : محمد رمضان قال لي البرنس "هيجبلك حقك"

أخبار الفن.. اعتزال نهى عابدين.. صور ابنة هشام سليم قبل وبعد تحولها إلى ذكر

ترشيحاتنا

لفظ خادش للحياء.. هيفاء وهبي تستفز محمد وزيري

مكنش فى بالى.. رد فعل سلوى عثمان بعد تصدرها الترند

جبارة ومصر كلها عيطت.. بدرية طلبة تشيد بطفلة البرنس

الكورونا ركزت علينا.. نقيب الممرضين تكشف مفاجأة من نوع جديد

خط أحمر.. السعودية تحجب 3 مواقع إلكترونية أجنبية ضللت المستهلك

حالة الطقس في مصر.. موجة شديدة الحرارة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام