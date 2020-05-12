فيروس كورونا يضرب قرى المنوفية.. والمحافظ يتخذ إجراءات مشددة للسيطرة

إصابات يومية يتم إعلانها بـفيروس كورونا بقرى ومراكز محافظة المنوفية، حيث طال الفيروس اللعين مراكز المحافظة وقراها ليسقط العشرات من المتوفين ومئات المصابين، حيث تخطى عدد حالات الإصابات في المحافظة نحو 600 حالة وفقا لما لأعلنته مديرية الصحة بالمحافظة.





إجراءات مشددة تتخذها محافظة المنوفية يوميا للحد من انتشار الفيروس ومحاولة السيطرة عليه، حيث قرر محافظ الإقليم إجراء عزل كلي في إحدى قرى مركز أشمون وعزل جزئي لمنازل الحالات المصابة بقرى المحافظة.





ففي مركز أشمون .. اصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الاقليم، قرارا بالغلق الكامل لقرية شنشور حتى الجمعة 15 مايو، عقب ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا وخوفا من تفشي المرض.





وقرر المحافظ غلق جميع المحال التجارية بالقرية عدا الصيدليات والبقالة ومحال الطيور والجزارة وحظر التجول في القرية طوال اليوم إلا للضرورة القصوى.





كما قرر منح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إجازة لمدة أسبوع ومنع دخول أو خروج أي من العمالة من القرية إلا العاملين في المجال الطبي والمواد الغذائية والدوائية.

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كما امتد الأمر إلى اتخاذ قرار بالعزل الجزئي لعدة مناطق بالمحافظة ومنها قويسنا التي ترتفع بها الإصابات اليومية والوفيات بالفيروس اللعين، حيث أعلن الحظر الجزئي وعزل عدة منازل بقريتي طه شبرا وابنهس بعد ظهور حالات متتالية للمصابين بالكورونا.





حيث تم تشكيل لجنة برئاسة خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا لتطبيق إجراءات العزل الجزئي على القرى التي بها حالات إصابة والعزل لمناطق الإصابة فقط مع استمرار غلق المحلات ما عدا المحلات المستثناة من قرار الحظر كالمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات بالتنسيق بين مركز الشرطة واللجنة المشكلة، كما تم إغلاق مدخل قرية ابنهس بعد ظهور حالات إصابة.





امتد الأمر إلى العديد من قرى مركز قويسنا، حيث تجرى عمليات التعقيم للمنازل التي يظهر بها إصابات إلى جانب مد المنازل المعزولة بالمواد الغذائية.

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كما طال العزل الكلي مركز الشهداء، حيث أعلنت الإدارة الصحية بالمركز عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بعمل حظر كامل وفقا لقرار محافظ المنوفية حتى عيد الفطر المبارك بقريتي زاوية الناعورة ودنشواى حيث تنبه بأن موظفي القطاع العام والخاص إجازة مدفوعة الأجر اعتبارا من اليوم وحتى نهاية مدة الحظر وتم استثناء موظفي القطاع الصحي من القرار.





كما أعلنت حظر وغلق جميع المحلات التجارية عدا الجزارة والسوبر ماركت ومحلات السلع الغذائية والمخابز مع التأكيد على عدم خروج المواطنين إلا للضرورة القصوى فقط وحسب ما تحدده السلطات المختصة بتنفيذ القرار.

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وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمناطق التي ظهر بها إصابات للحد من انتشار فيروس كورونا وكذا تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارات غلق المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز ومحال السوبر ماركت واستمرار فض الأسواق وأماكن التجمعات حرصا على صحة وسلامة المواطنين وللحد من الإصابة بالفيروس.





وأكد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الحكومية والأماكن الحيوية والشوارع وأماكن التجمعات وكذا المربعات السكنية والمناطق التى ظهر بها إصابات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات الطب البيطرى والزراعة ومنظمات المجتمع المدنى للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين حفاظًا على الصحة العامة.