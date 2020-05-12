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محافظات

وسط إجراءات احترازية.. توريد 10790.450 طن قمح للشون في الأقصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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شمس يونس

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء ، عن استمرار توريد الأقماح لشون وصوامع المحافظة.


 وذلك منذ انطلاقها بمنتصف ابريل الماضي وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا " كوفيد -19 " وذلك عن طريق منع التدكس والازدحام وتوزيع كمامات ومطهرات على العاملين .

وأضاف وكيل وزارة التموين  أنه تم توريد حتى اليوم الى صوامع أرمنت وبنكر اسنا كمية قدرها 10790.450 طن قمح محلي.


مشيرا إلى أنه تم تجهيز البناكر والشون سابقا  قبل استلام الاقماح من المزارعين والموردين ، بمضادات الحشرات الى جانب انه تم اتخاذ مايلزم لحماية المحاصيل من الامطار والتقلبات الجوية

الجدير بالذكر ان المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة تقدر بحوالى ٤١ ألفا و٣٧١ فدانا ومن المتوقع أن تنتج ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٣ ألف طن مشيرا بانه يتم اختياريا توريد محصول القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حسب الأسعار المقررة .

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وتسويق المحصول لموسم 2020  يقتصر فقط لحساب الهيئة على ٤ جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة  للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات إستلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة .

والسعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بمحافظة الاقصر تصل إلى ٣٤ ألفا طن  مشيرا بان ٢٠السعة التخزينية لبنكر اسنا 23  ألف طن و٥  آلاف طن سعة شونة بنكر إسنا  و1000 طن سعة خليتين بصومعة أرمنت و٥ ألاف طن بشونة أرمنت.

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