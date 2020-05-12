AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن بالمرج

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط 25 ألف لتر من السولار المدعم داخل مخزن بالمرج قبل بيعه بالسوق السوداء.

وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن "بدون ترخيص".

اقرأ أيضا:
وتبين من التحريات قيام المتهم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تانكات بالمخزن محل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث ضُبط بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت (25 ألف لتر).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها كل القطاعات بوزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط مرتكبيها والتى من بينها جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط باقي أفراد عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول "تفاصيل"

ضبط ١٧ ألف لتر سولار داخل مخزن قبل بيعها قى السوق السوداء بالإسكندرية

حبس صاحب مخزن بالإسكندرية لاتجاره في السولار المدعم بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

لتحصيل الاشتراكات السنوية.. الزمالك يسير على خطى الأهلي

حول باب الجامع دولاب مخدرات.. تفاصيل مقتل مقاول السلام على يد شندى.. فيديو وصور

حقيقة فتح الشواطئ والفنادق في عيد الفطر

هؤلاء يصابون بفيروس كورونا دون ظهور أعراض "فيديو"

فيديوجراف.. دليل يؤكد فبركة حلقة منة عرفة في رامز مجنون رسمي

إقالة المدير الإداري.. تفاصيل وفاة أول حالة بكورونا فى نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة مسرعة بواجهة منزل في لندن

باليورو والدولار .. سعر حذاء وفستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور

على جهاز التنفس الصناعي.. مصاب بكورونا يتعرض للسرقة قبل وفاته بأيام