توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية على متضرري كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير على 64 جمعية أهلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوزع على مصابي فيروس كورونا والأسر الأولى بالرعاية والتي تضررت من الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة مصر الخير بتوفير مواد غذائية جافة للأسر المتضررة من فيروس كورونا ومصابي الفيروس، وكذلك المبادرات التي أطلقتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب لدعم المتضريين من الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لتوفير كل أوجه الرعاية والدعم لمصابي فيروس كورونا وكذلك للمتضررين من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهته، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من مؤسسة مصر الخير يأتي في إطار الاهتمام بمصابي فيروس كورونا ودعما للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتقديم الدعم الغذائي المقدم من مؤسسة مصر الخير لمصابي الفيروس للتخفيف عنهم في ظل الإجراءات المتخذه معهم طوال فترة الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولي بالرعاية من واقع قاعدة البيانات المسجلة لديها كدعم غذائي لهم نتيجة الآثار الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية أنه تم تنظيم زيارات منزلية لنحو 416 قرية وتابع لتوعية المواطنين والأسر بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، وذلك بمشاركة 840 رائدة ريفية صحية و114 رائدة ريفية مجتمعية تابعة لمديرية التضامن و122 رائدة ريفية مجتمعية تابعة لمديرية الزراعة.