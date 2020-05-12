الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

يؤدي تناول السعرات الحرارية إلى السمنة بسبب تناول أكثر من السعرات الحرارية التى يمكن أن يحرقها الجسم، وعدم ممارسة الرياضة.



قدم موقع "boldsky" مجموعة من الأسباب المختلفة التى يمكن أن تسبب السمنة ، وهى زيادة الدهون في الجسم، والتي عادة ما تنتج عن التأثيرات السلوكية والجينية والتمثيل الغذائي والهرمونية على وزن الجسم ، مع تناول السعرات الحرارية هو السبب الرئيسي.





سوء التغذية





الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره العصبي واضطراب الاتزان وتقويم العظام معرضون لخطر سوء التغذية وفقدان الوزن الحاد.





ويمكن أن يتطور هذا أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل التي تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ، مما يؤدي إلى تساهل الأطعمة منخفضة التغذية مثل الرقائق والصودا وما إلى ذلك، مع نقص التغذية السليمة (السعرات الحرارية أو البروتين أو الكربوهيدرات أو الدهون أو الفيتامينات أو المعادن) في النظام الغذائي ، يمكن للمرء أن يصاب بسوء التغذية أو السمنة









الاكتئاب





تشير الدراسات إلى أن الاكتئاب قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل و السمنة ، ولكن هناك أيضًا دليل على أن اضطرابات الأكل يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب، ويمكن أن يسبب النقص الشديد في الوزن وسوء التغذية (فقدان الشهية) تغيرات فسيولوجية في الشخص غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم من زيادة الوزن ، مما يجعلهم يعانون من الاكتئاب المزمن حول طريقة ظهورهم، في حين أن علاج الاكتئاب يمكن أن يكون سهلًا بشكل فعال ، إلا أن العثور على علاج فعال للاكتئاب واضطرابات الأكل يمكن أن يمثل تحديًا.





الوسواس القهري



