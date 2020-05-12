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حوادث

سقوط عاطل يمارس البلطجة وبحوزته 30 طربة حشيش فى حملة بالغربية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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أحمد على

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل خطر يمارس البلطجة وبحوزته 30 طربة حشيش تزن 3 كيلو جرام فى حملة أمنية لإحكام التواجد الشرطي وذلك قبل توزيعها على عملائه بنطاق مركز طنطا.


كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز شرطة طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو " م.ع  " عاطل  مسجل خطر له معلومات مسجلة .


وتبين من التحريات الأمنية أن المتهم  المضبوط بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، وذلك بقصد الاتجار.


كما تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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