لمن يجرؤ .. مشاركة عربية وحيدة بمسابقة مهرجان إسطنبول السينمائي

شهد مهرجان إسطنبول السينمائي قبل قليل عرض فيلم (Only Rebels Win) أو لمن يجرؤ للمخرجة دانيال عربيد، ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، في دورة هذا العام التي تشهد حضورًا دوليًا متنوعًا.



عرض الفيلم في صالة Atlas Cinema، إحدى أبرز دور العرض التاريخية في المدينة بحضور جماهيري متوسط.

مدة الفيلم 105 دقائق، وقد عرض في قسم البانوراما بمهرجان برلين في مستهل عروضه العالمية هذا العام، ويقدم دراما إنسانية تدور أحداثها في بيروت، حيث تنشأ علاقة غير تقليدية بين امرأة ستينية وشاب مهاجر، في ظل واقع اجتماعي واقتصادي معقد.



يعتبر مهرجان إسطنبول السينمائي واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية في تركيا، وانطلقت دورته الأولى عام 1982 بتنظيم من مؤسسة إسطنبول للثقافة والفنون، ليصبح لاحقًا منصة رئيسية لعرض السينما العالمية ودعم الإنتاجات المحلية.



ويقام المهرجان سنويًا في مدينة إسطنبول خلال فصل الربيع، ويستقطب صُنّاع السينما والنقاد والجمهور من مختلف أنحاء العالم، مقدّمًا برنامجًا متنوعًا يضم عشرات الأفلام بين الروائية والوثائقية والقصيرة.