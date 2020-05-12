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ساحة رأي

أماني عبد العال تكتب: صحتك النفسية أهم من الثانوية العامة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:11 م
أماني عبد العال
أماني عبد العال
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أوقات امتحانات الثانوية العامة من أكثر أوقات السنة التي تشكل ضغط نفسي على الطلاب ، ولكن هناك العديد من الأساليب التي سنتعرف عليها لتقليل تأثير هذا الضغط.

تعاقد مع ذاتك على أنك ستركز تفكيرك في هنا والآن فقط ولن ترجع إلى الماضي لأنه سيعطلك وستركز في الحاضر فقط فهو الذي سيحقق طموحات المستقبل ، فلا تبكى على اللبن المسكوب وركز تفكيرك في الوقت المتاح بين يديك الآن والذي يمكن أن تحصل فيه الكثير إذا أخذت القرار و قمت بتركيز طاقتك وجهدك. 

ابتعد تماما في تلك الفترة عن مصادر القلق وركز تفكيرك وطاقتك على تحقيق هدفك ، وقم بكتابة الهدف أمامك على ورقة وعلقها في غرفتك لتكون حافز على الإنجاز ، وعلق ورقة أخرى وأكتب بها (سأستطيع تحقيق أهدافي ) ، كل ذلك سيشحن ويحفز من طاقتك وسيطمأنك ويقلل من قلقك. 

تنظيم الوقت وترتيب الأفكار من خلال تنظيم الكتب والمذكرات عن طريق تسجيل النقاط الهامة ، وتقسيم  المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة  ، ثم قم بعمل جدول يومي للمذاكرة وقم بتقسيمه لعدد 6 جلسات منهم 3 جلسات صباحية و3 جلسات مسائية و أوقات منتظمة للراحة بين الجلسات الصباحية قصيرة الوقت لا تزيد عن 10 دقائق لتحافظ على حماسك وتركيزك ، أحصل على فترة راحة مدتها طويلة بين الجسات الصباحية والمسائية قم بعمل نشاطك الترفيهي المفضل في ذلك الوقت ، وذلك لأن فترات الراحة تساعد جسمك على الاسترخاء وتخفيف الضغط ومواصلة المذاكرة بطريقة أفضل. 

اجعل حديث ذاتك إيجابي وتبنى مجموعة من المعتقدات الإيجابية الجديدة التي سوف تساعدك وتحفزك على التحصيل والمذاكرة مثال(رغم ضيق الوقت إلا أني سوف أبذل قصارى جهدى ) ، قم بكتابة 10 من المعتقدات الإيجابية والتي ستغذى عقلك الواعي واللاواعي بقدرتك على المذاكرة وتحقيق أهدافك. 

إذا شعرت بالضغط من أحد أفراد الأسرة عليك أثناء تلك الفترة ، قم بالتحدث معهم بلطف عن أن الضغط عليك في تلك الفترة يزيد من قلقك وأنك في أحتياج لدعمهم الإيجابي بدون ضغوط. 

الطعام هو وقود الجسم وهو الذي يساعد على أداء الأنشطة المختلفة ، لذا تناول أكل صحي ومفيد ، بالإضافة إلى أن النوم لفترة كافية يساعدك علي استعادة النشاط ويزيد من قدرتك على التحصيل وقم بالنوم عدد ساعات كافية فهذا من شأنه زيادة تركيزك والتأثير بشكل إيجابي على صحتك الجسدية والنفسية. 
 
تجنب تماما سؤال أصدقائك عن مدى تحصيلهم والمقارنة بينك وبينهم حتى لو لم تصل إلى تحصيل نصف المنهج بعد لأن ذلك من شأنه أن يزيد من قلقك وتوترك. 

عندما تشعر بالقلق قم بعمل استرخاء تخيلي من خلال الذهاب بخيالك إلى أكثر مكان تشعر فيه بالراحة والأمان أو من خلال تخيل منظر طبيعي مريح، ثم قم بعمل تدريبات للتنفس لتهدئة حواسك والتي تساعد على خفض درجة القلق، قم بشهيق عميق في خلال خمس عدات، ثم قم بحبس الهواء داخل الرئتين في ثلاث عدات ثم قم بإخراجه من الفم في خمس عدات أخرى، كرر هذا التمرين من 3 إلى 5 مرات حتى تشعر بالاسترخاء.

تذكر أن ما تفكر به أغلب الوقت هو ما يحدث بالفعل ، هناك مقولة لفيلسوف تقول (احلم وسيجتمع الكون كله على تحقيق أهدافك) ، وأن لديك قدرات ومهارات لم تكتشفها عن نفسك بعد وتستطيع أن تكتشفها الأن وتكتشف طاقات لا حدود لها بمثابرتك وصلابتك النفسية ، فالوقت لم يتأخر قط وتسطيع أن تتعاقد مع ذاتك الآن وتبدأ في المذاكرة بجدية لتحقيق حلمك ، ولكن تذكر دائما أنك أهم ما في الوجود وصحتك النفسية والجسدية أهم من الثانوية العامة فى حد ذاتها ، فحافظ عليها واهتم بها . 

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