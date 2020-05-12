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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يلزم القاهرة 24 بنشر اعتذار رسمى

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:11 م
الكاتب الصحفي مكرم
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
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عبد الوكيل ابو القاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إلزام  موقع القاهرة 24، بنشر اعتذار واضح لجامعة القاهرة بسبب نشره أخبارا غير دقيقة عن فيروس كورونا .


 وألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموقع بنشر توضيح عن ملابسات نشر الأخبار التي تتعارض مع قرار المجلس، الذي يحظر نشر أخبار عن كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة. 


وكانت لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، تلقت شكوى من الدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ضد ما نشر في الموقع في 28 أبريل بعنوان "إصابة المسؤول الرئيسي عن توزيع الطعام بقصر العيني بكورونا .


من جانب آخر تواصل لجنة الشكاوى بالمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاتها الأحد المقبل لمناقشة كافة الشكاوى الواردة إليها.  


كما تواصل اللجنة تلقى الشكاوى من الجمهور من خلال الرقم المخصص على الواتس او من خلال التسليم بمقر المجلس .
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