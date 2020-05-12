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أخبار البلد

من داخل منزله.. نيجيري يتحدث لصدى البلد عن قضاء وقته في الحظر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:38 م
نيجيريا من داخل منزله
نيجيريا من داخل منزله
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أمينة الدسوقى

العالم سيستمر بعد كورونا.. بتلك الكلمات المفعمة بالأمل بدأ الصحفى النيجيري عبد الرحمن السمكى حديثه مع صدى البلد، ليحكى لنا قصة قضاء وقته فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة النيجيرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها حظر التجوال وإغلاق المدارس والحدود.

مابين تصفح الإنترنت وقراءة الكتب وخاصة للكتاب المصريين مثل المنفلوطي وعباس العقاد، يقضي عبد الرحمن السمكى يومه فى نيجيريا، قائلا :" اقضي وقتي مابين قرأة الكتب والعمل من المنزل، ونرجو أن نتغلب على جائحة فيروس كورونا التى تشكل خطورة على الحياة العامة ومنعتنا من القيام بالكثير من الأمور". 

وناشد النيجيري فى حديثه لصدى البلد الشعوب كافة بالتمسك بالعادات الصحية السليمة وتجنب الاختلاط الاجتماعى.

وكانت قد سجلت القارة الأفريقية 66,373 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد  ووفاة 2,336 حالة وتعافى 23,095 حالة من فيروس كورونا المستجد ، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وكان قد كشف الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لـ منظمة الصحةاالعالمية، خطأ مفهوم مناعة القطيع واصفا إياه بال"خطير"، متابعا :'هذه الفكرة القائلة بأن البلدان التي كانت لديها إجراءات متساهلة ولم تفعل أي شيء ستصل فجأة بشكل سحري إلى بعض مناعة القطيع - وماذا إذا فقدنا بعض كبار السن على طول الطريق؟ هذا تصور خطير وخطير حقًا".

وأضاف رايان أن مصطلح مناعة القطيع مأخوذ من علم الأوبئة البيطرية، حيث "يهتم الناس بالصحة العامة للقطيع، ولا يهم الحيوانات الفردية بهذا المعنى.. البشر ليسوا قطعانًا".

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