عملاق أفريقيا.. نيجيريا ساحرة القارة السمراء.. اعرف تفاصيل عنها

تتميز بعدد سكانها الكبير، معدل اقتصادها مرتفع جدا، فأُطلق عليها عملاق أفريقيا، تضم مايقرب من 500 جماعة عرقية، حيث إن أكبر تلك الجماعات العرقية الهوسا واليوروبا والإيبو، هى نيجيريا التى تتميز باقتصاد ضخم، حيث حباها الله بالكثير من المميزات التى تمتاز بها عن غيرها من البلدان، حضارتها عميقة عمق التاريخ حيث تبين من السجلات التاريخية أن أول سكن للمنطقة يعود إلى عام 500 سنة قبل الميلاد، كما تضم نيجيريا جمهورية اتحادية (فدرالية) تتكون من 37 ولاية بالإضافة إلى منطقة العاصمة الاتحادية، أبوجا. كل ولاية لها مجلس تشريعي وحاكم منتخب يعين المجلس التنفيذي.





تضم نيجيريا من الخير الكثير فبها العديد من مقومات الجمال، فيها الغابات والمعالم السياحية التى تجذب إليها الكثيرين من كافة أنحاء العالم فبها المتنزهات البرية والعديد من الشواطئ، ليس ذلك وفقط ولكنها أيضا تعد من أهم الدول الأفريقية المنتجة للنفط، كما أنها تحتل المرتبة 13 على مستوى العالم ضمن الدول المنتجة للنفط وفقا لإحصائيات 2018.





لا تتوقف خيرات نيجيريا عند ذلك الحد ولكنها تتميز أيضا بمواردها الطبيعية المتنوعة فهى تمتلك أفضل الأراضي الصالحة للزراعة والرعي، حيث تغطى الغابات ما يقرب من ثلث مساحة نيجيريا، كذلك توجد في هضبة جوس بأواسط نيجيريا مناجم مهمة للقصدير، والكولمبيت، وهو معدن يستخدم في إنتاج أنواع معينة من الفولاذ، وتشمل الموارد الطبيعية الأخرى المهمة في نيجيريا: الفحم الحجري، وخام الحديد والرصاص، والحجر الجيري، والغاز الطبيعي والزنك، كما تعد نيجيريا من أهم الدول المنتجة للفول السوداني في العالم.

هذا البلد الذى ينعم بالكثير من الثروات يمتلك أيضا علاقات طيبة وعميقة مع الدول الخارجية من بينها مصر حيث إن العلاقات بين مصر ونيجيريا تاريخية وأبدية إلا أنه تعززت العلاقات بين مصر ونيجيريا في مجالات عديدة منذ عام 2014، وتعددت مظاهر التنسيق السياسي بين البلدين بشأن مختلف القضايا الأفريقية في السودان والصومال وغيرها، فضلًا عن التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي عانت منه الدولتان، إضافة إلى التعاون في مجالات التنمية الأفريقية.



