عمر السومة يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته الكروية





وقال عمر السومة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:" وداع بطولة كأس آسيا مع منتخب سوريا كان أصعب اللحظات في مسيرتي، نظرا لسيناريو تلك المشاركة، والآمال التي كانت معقودة علي وعلي اللاعبين.





وأضاف:" لا يمكن نسيان هذا الحدث وما تعرض له اللاعبين من انتقادات كثيرة عقب وداع بطولة آسيا، برأيي أننا كلاعبين نتحمل مسؤولية النتائج".





وتابع:" أفتقدنا لفراس الخطيب في هذه البطولة، لأننا كنا بحاجة إلى لاعب بخبراته يساعدنا في الجانب الهجومي، لقد تعلمت منه الكثير خلال مسيرتي".





كان منتخب سوريا ودع بطولة كأس آسيا من دور المجموعات، بعدما أحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة.





يذكر أن عمر السومة انتقد مؤخرا قرارا تعيين التونسي نبيل معلول مديرا فنيا لمنتخب سوريا، مبررا بذلك بفشل المدربين الأجانب مع المنتخب السوري.

كشف النجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة السعودي، عن أسوأ لحظة خلال مسيرته الكروية.