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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يلزم الوسائل الإعلامية بإعادة تقديم طلبات التراخيص

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:11 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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عبد الوكيل ابو القاسم
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليزم التزام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بإعادة التقدم بطلبات توفيق وتقنين أوضاعهم. 

وقال مصدر مسؤول ل "صدى اليلد" ان المجلس قرر مطالبة جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية بإعادة توفيق أوضاعها وفقا للائحة التراخيص التي أصدرها المجلس مؤخرا. 

و فيما يخص الصحف التي لها مواقع إلكترونية وصحف ورقية، قال المصدر فإنها ملزمة بتقنين أوضاعها كلّ على حدة، بحيث يتم تقنين المطبوعة الورقية، والموقع الإلكتروني. 

وفيما يتعلق بالصحف القومية، أشار المصدر، إلى أنه يتم توفيق أوضاعها من خلال الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها المالك لهذه المؤسسات، بينما المواقع التي ترفع المطبوعات pdf يتم ترخيصها بالإخطار فقط.

وأكد المصدر  يلتزم جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم، بملء النماذج الجديدة بمن فيهم الذين سبق وتقدموا للمجلس.
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