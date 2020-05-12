مصر والسعودية يقودان أرباح البورصات العربية.. تفاصيل كاملة

قاد مؤشرا سوق الأسهم السعودية والمصرية، مكاسب الأسواق العربية والخليجية في جلسة اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020، حيث ربحت مصر 10.8 مليار جنيه، فيما ارتفع سوق الاسهم السعودية بقيمة 4 مليارات ريال.













عند الإغلاق ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.22% ليكسب 80.4 نقطة إلى مستوى 6684.42 نقطة، وفاقت قيمة التداولات اليومية 4 مليارات ريال، مع صعود 143 سهمًا وتراجع 38 سهمًا آخر، وصعد سهم أرامكو 1.29% إلى 31.3 ريال بقيمة تداولات يومية بلغت 160.1 مليون ريال.









فيما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8ر10 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم عند مستوى 7ر557 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 2ر3 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 84ر2 % ليبلغ مستوى 36ر10588 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 08ر3 % ليبلغ مستوى 46ر1138 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 34ر3 % إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 26ر1869 نقطة.













نجحت المؤشرات العامة لأسواق المال الإماراتية فى الإغلاق على المربع الأخضر في جلسة الثلاثاء وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو مليار درهم في ختام التعاملات.

وجاء الاغلاق الأخضر للأسواق بدعم من عمليات شراء مؤسسي نفذت على بعض أسهم العقار والبنوك إضافة إلى قطاع الاتصالات المدرج في سوق العاصمة أبوظبي.

و ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33 %مغلقا عند مستوى 4134 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.46 % مغلقا عند مستوى 1892 نقطة مقارنة مع اليوم السابق .





بورصة تونس





أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.69 %، ليصل عند 6332.04 نقطة، حيث بلغ حجم الأموال المتداولة 6.569 مليون دينار تونسي أي بنحو 2.271 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 26 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.





مؤشر البحرين





أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,238.58 بانخفاض قدره 13.87 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 571.12 بارتفاع قدره 0.83 نقطة عن معدل أقفاله السابق.





وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و 826 ألفا و 569 سهما بقيمة إجمالية قدرها 454 ألفا و 337 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها خلال 63 صفقة.





البورصة الأردنية





أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 1.2 في المئة، لتصل عند مستوى 1612.99 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 0.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 0.4 مليون سهم، نفذت من خلال 293 صفقة.









مؤشر سوق مسقط

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم على انخفاض بمقدار 92ر14 نقطة، ما نسبته 430ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 89ر3450

نقطة، وبلغت قيمة التداول مليونًا و6 آلاف و962 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 05ر133 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول.





وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 143ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 13ر18 مليار ريال عماني.





بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت اليوم على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 44ر1 نقطة، ما نسبته 03ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 51ر4767 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 21ر85 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5ر16 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 4983 صفقة.





وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نقطتين، بنسبة 05ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 12ر4081 نقطة، وذلك خلال تداول 30ر20 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 2ر1 مليون دينار، تمت عبر 1297 صفقة.





وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 06ر0 في المئة، ما يعادل 14ر3 نقطة ليصل عند مستوى 94ر5116 نقطة، نتيجة تداول 90ر64 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 3ر15 مليون دينار، تمت عبر 3686 صفقة.





وصعد مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 8ر5 نقطة، ما نسبته 15ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 71ر3956 نقطة، من خلال تداول 19ر13 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 03ر1 مليون دينار، نتيجة تنفبذ 917 صفقة.





بورصة بيروت

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 1.54% أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليغلق عند مستوى 598.55 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 ألفًا و482 سهمًا، بقيمة 1 مليون و474 ألفًا و230 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 124 صفقة.





كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و219 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و 315 ألف لجلسة التداول السابقة.





البورصة العراقية

سجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم, انخفاضًا بنسبة 0.33 %, متوقفًا عند 429.02 نقطة، وبموجب المؤشر فقد انخفضت اسهم 10 شركات, وارتفعت اسهم 4 أخرى، فيما حافظت 12 شركة على اسعار اسهمها.





وبلغ عدد الاسهم المتداولة 693,830,651 سهمًا, بقيمة 910,878,053 دينارًا عراقيًا, تحصلت من ابرام 545 صفقة, شملت 26 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة.





البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.21%، ما يعادل 1.01 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 475.44 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 122,751 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 235,802 دولارًا نفذت من خلال 78 صفقة.