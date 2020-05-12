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أخبار العالم

تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بـ كورونا في الجزائر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:32 م
تسجيل 8 وفيات و176
تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بـ كورونا في الجزائر
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 6067 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 515 وفاة.

وسجلت الوزارة 157 حالة تعافي من فيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2998.

وكانت الجزائر، قررت اليوم، الثلاثاء، تمديد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا لمدة 15 يوما إضافية، كخطوة احترازية في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن هذا القرار جاء بعد استشارة الرئيس عبدالمجيد تبون.
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