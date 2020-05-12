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تعليم

هندسة القاهرة: التقييم سيكون عن امتحانات الفصل الأول

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:11 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي

قال الدكتورة حنان حسن، منسق عام برامج الساعات المعتمدة بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن الكثير من طلاب قسم الإعدادي بالكلية إصابة الإحباط بسبب تقديرات الفصل الدراسي الثاني التي ستكون ناجحا وراسبا فقط وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، والذي كان يساعده في الانضمام إلى القسم الذي يرغب فيه، مشيرة إلى أن التقييم سيكون عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأضاف حنان، في تصريح، أن على الطلاب الدخول إلى موقع الكلية لاختيار البرنامج الأنسب لهم، والذي يحبه، بعيدا عن اختيار زملائهم، موضحة أن هناك فرصة للتعويض، تعتمد على أن التقديرات لم تحدد بعد، بالإضافة إلى أن اختبار التحسين الذي يشترط على أن يكون عدد الطلاب به ثلاثة على الأقل.


وأشارت المنسق العام لبرامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة، إلى أن على الطلاب أن تختار القسم الذي تريده، ومن ثم يرجع ذلك لإدارة الكلية، إذا كانت الطاقة الاستيعابية للقسم تقبله فسيتم قبول جميع الطلاب، محذرة أن يكتب طالب رغبة ليست على هواه ولكن ليكون مع أصدقائه أو لأن القسم يقبل مجموع معين.



وقال الدكتور مصطفى عابدين مساعد منسق عام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن طلاب برنامج الساعات المعتمدة بالكلية دراسوا خلال الترم 14 مادة، لطلاب الإعدادية، موضحا أنها تساعده في اختيار القسم الذي يحبه في السنة القادمة.

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