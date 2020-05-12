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أخبار العالم

بدون مصر.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي بشأن سد النهضة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
رفض السودان مقترحا إثيوبيا لتوقيع اتفاق جزئي بشأن سد النهضة، وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن السودان أكد موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل.

وأشارت الوكالة، إلى رفض السودان توقيع اتفاق جزئي للمرحلة الأولى، مؤكدا أنه لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، من ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

جاء ذلك فى خطاب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الذي أرسله إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ردا على رسالته المتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول، وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال  الأشهر الأربعة الأخيرة.


وأوضح أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الأخري لاستكمال عملية التفاوض والإتفاق على النقاط المتبقية.

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