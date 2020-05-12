إصلاح عطل مياه بقسم رابع العريش







وكان الأهالي بمنطقة سوق الخميس حتي ٦ اكتوبر استغاثوا بشركة المياه ومجلس المدينة، لوقف نزيف المياه الذي ادي الي تكوين بركة من المياه أمام منازل المواطنين ،خاصة مع وجود تضاريس في الشارع .





وتم التواصل مع الاهالي والاستماع الي شكواهم عن طريق المركز الاعلامي بالمجلس ، وأعطي العميد ماجد احمد رئيس المدينة أوامره بسرعة التحرك والتنسيق مع مسئولي شركة المياه بالعريش .





وكلف المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة فريقا فنيا من الشركة للتحرك الي محل الشكوي والعمل علي إزالتها فورا .





و تم الانتهاء من اصلاح العطل ووقف نزيف المياه ، كما تم سحب المياه التي تجمعت في عدة مناطق في الشارع.

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