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محافظات

إصلاح عطل مياه بقسم رابع العريش

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:13 م
إصلاح عطل مياه بقسم
إصلاح عطل مياه بقسم رابع العريش
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احمد صالح
انتهي مجلس مدينة العريش بـ  شمال سيناء ، من اصلاح أعطال المياه بمنطقة قسم رابع العريش ، بعد ان تسببت في غرق الشارع.


وكان الأهالي بمنطقة سوق الخميس حتي ٦ اكتوبر استغاثوا بشركة المياه ومجلس المدينة، لوقف نزيف المياه الذي ادي الي تكوين بركة من المياه أمام منازل المواطنين ،خاصة مع وجود تضاريس في الشارع .


وتم التواصل مع الاهالي والاستماع الي شكواهم عن طريق المركز الاعلامي بالمجلس ، وأعطي العميد ماجد احمد رئيس المدينة أوامره بسرعة التحرك والتنسيق مع مسئولي شركة المياه بالعريش .


وكلف المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة فريقا فنيا من الشركة للتحرك الي محل الشكوي والعمل علي إزالتها فورا .


و تم الانتهاء من اصلاح العطل ووقف نزيف المياه ، كما تم سحب المياه التي تجمعت في عدة مناطق في الشارع.
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