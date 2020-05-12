بسمة: دخلت الفن صدفة ولم أشعر بأي اختلاف بعد الطلاق.. فيديو

أنها دخلت مجال الفن من باب الصدفة خلال المخرج يسري نصر الله، مؤكدا أنها دائما تجسد شخصية المرأة القوية الفنية الفنية، ولم تشعر باي اختلاف بعد الطلاق.

ووقعت الفنانة بسمة ، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.