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التمثيل والطلاق .. إجابات صريحة جدا من بسمة على أسئلة أروى.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:21 م
بسمة
بسمة
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عادل نصار

وقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.

 


وأجابت الفنانة بسمة، على أسئلة أروي، خلال المقلب، بكل صراحة واجراءة، مؤكدة أنها دخلت لعالم التمثيل من باب الصدفة.


وأكدت الفنانة، أنها تحب المرأة القوية وأنه ليس لديها أي حساسية للزواجة وخاصة بعد الطلاق.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

 ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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