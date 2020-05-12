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ديني

علي جمعة يكشف عن منحة إلهية حدثت لمصر بعد غرق فرعون

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:38 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه بعد غرق فرعون ورث المصريين مشارق الأرض ومغاربها، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ»، ( سورة الأعراف: الآية 137).

وأضاف « جمعة» خلال برنامجه «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن  بني إسرائيل ذهبوا إلي الأراضي المقدسة ولم يرجعوا مرة أخرى.


وأشار عضو هيئة كبار العلماء أن قيل في عدد بني اسرائيل عند خروجهم من مصر أنهم٦٠٠ ألف، لكن الرقم غير مؤكد لأنهم عاشوا ٤٠٠ سنة من فترة سيدنا يوسف لموسى - عليه السلام-، لافتًا إلى يعقوب انجب ١١ ولد غير يوسف - عليه السلام-.

وكشف المفتي السابق خلال الحلقة عن سر الرقم 12 عند بني إسرائيل قائلًا: « إن رقم اثنى عشر شاع عند بني إسرائيل كثيرًا لأن سيدنا يعقوب - عليه السلام- أنجب اثنى عشر ابنًا، وفي روايات كثيرة أن كل واحد منهم أنجب اثنى عشر ابنًا أيضًا.


وأفاد خلال لقائه ببرنامج «مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، أن ذلك يشير إلى اختلاف الوطن والمواطنة، فيوجد اثنتا عشرة عينًا، واثنا عشر سبطًا، واثنا عشر جيشًا.

وأكمل عضو هيئة كبار العلماء أنه على ذلك سار بنو إسرائيل  حتى أنجاهم الله- سبحانه وتعالى- من فرعون وملأه فشق لهم البحر اثنى عشر طريقًا حتي دخلوا إلى الأرض التي وعدوا بالرجوع إليها.

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