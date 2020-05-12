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أخبار العالم

أعلى دولة أوروبية.. الحصيلة الحقيقية لوفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 40 ألف

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:41 م
الحصيلة الحقيقية
الحصيلة الحقيقية لوفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز 40 ألف
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رويترز
نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لوفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، والتي تتجاوز بشكل ملحوظ الحصيلة المنشورة من قبل الحكومة.

وأكدت الوكالة، استنادا إلى آخر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في إنجلترا وويلز، أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد تجاوزت عتبة الـ40 ألف حالة.

وأوضحت الوكالة أن آخر بيانات الوكالة رفعت عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة حتى 3 مايو إلى 38289، كما توفي 2251 شخصا على الأقل جراء الوباء في إنجلترا وويلز منذ ذلك الحين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 40540، وهو ما يتجاوز بشكل ملموس حصيلة أي دولة أوروبية أخرى.

وأشارت الوكالة، اعتمادا على بيانات المكتب الإحصائي، إلى أن 20 ألفا على الأقل من نزلاء دور رعاية المسنين في إنجلترا وويلز لقوا مصرعهم بسبب فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة البريطانية أن 32692 شخصا لقوا مصرعهم جراء فيروس كورونا حتى الآن.
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