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رياضة

كارتيرون يطالب الجهاز الطبي بتقرير عن حالة جميع اللاعبين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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ملك موسي
طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجهاز الطبي للفريق بتجهيز تقريرًا مفصلًا عن حالة كل لاعب بالزمالك خلال شهر رمضان الحالي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق للاطمئنان على حالة كل لاعب والتعرف على حالته البدنية، في ظل تخوفه من زيادة الأوزان خاصة أنه حذر في وقت سابق من الإفراط في تناول الأطعمة خلال شهر رمضان.

وألزم الفرنسي باتريس كارتيرون لاعبي الزمالك في وقت سابق بخوض تدريبات منزلية على فترتين خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية قدر الإمكان تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضى في أي وقت.

يذكر أن مسئولي اتحاد الكرة أعدوا في وقت سابق تصور خاص بعودة الدوري وتم عرضه على وزارة الشباب والرياضة التي بدورها ستعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قراره النهائي حول مصير الدوري.
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