بعد الانتقادات الموجهة لـ ترامب.. فوتشي يدلي بشهادته أمام الكونجرس.. يؤكد: ننتظر تطوير 8 لقاحات لـ كورونا.. يحذر من مخاطر فتح الاقتصاد.. وأعداد الوفيات في أمريكا أعلى من المعلن

- فوتشي: أعداد وفيات كورونا في أمريكا أعلى من الحصيلة المعلنة

- أنتوني فوتشي يحذر الكونجرس من فتح الاقتصاد

- فوتشي: عقار ريمديسفير حقق تعافيا لمصابي كورونا أسرع بنسبة 30%









في الوقت الذي أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدول التي أعادت فتح اقتصادها بعد إغلاق لمواجهة فيروس كورونا، خرج رئيس معهد الأمراض الوبائية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوتشي، ليتحدث أمام الكونجرس بشأن الوباء ومحاولات عودة فتح الولايات.





وقال فوتشي، خلال شهادته أمام الكونجرس بشأن استجابة الإدارة الأمريكية لفيروس كورونا، إن البلاد عملت على الكثير من العلاجات التي تسمح بتحسين نسب النجاة من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "فوتشي": "نحن في المرحلة الأولى من التجارب السريرية لإنتاج لقاح للوباء".





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أشار "فوتشي"، إلى أن الباحثين يعملون على عدد من اللقاحات، ويأملون في تطوير أكثر من لقاح لعلاج كورونا، والتي ستكون متوفرة عالميا.





ولفت فوتشي، إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أعلى من الحصيلة الرسمية.





وأضاف :"معظمنا يشعر أن عدد الوفيات من المحتمل أن يكون أعلى من العدد الرسمي".





وحسبما نقلت صحيفة "سي إن إن" الأمريكية عن فوتشي قوله: "بالنظر إلى الوضع، لا سيما في مدينة نيويورك - عندما كانوا يواجهون صعوبة حقيقية في نظام الرعاية الصحية الخاص بهم - قد يكون هناك أشخاص توفوا في المنزل جراء فيروس كورونا، ولم يتم احتسابهم على أنهم ماتوا بالوباء لأنهم لم يصلوا إلى المستشفى".





وأشار إلى أنه من المحتمل أن تواجه أمريكا موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحا أن الوباء لن يختفي في خريف هذا العام.





وأعرب عن أمله في تخفيف حدوث موجة ثانية محتملة من الوباء وذلك من خلال سرعة الفحص وزيادة الاختبارات والتأهب وتوفير الرعاية الصحية.





وحذر فوتشي الكونجرس، من إعادة فتح اقتصاد البلاد في وقت قريب جدًا قبل الأوان مع تفشي فيروس كورونا المستجد، ما سيؤدي إلى "معاناة ووفيات لا داعي لهما".





وأكد أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا سيستغرق 12 إلى 18 شهرا، مضيفا أن هناك نتائج متواضعة لبعض العقاقير ولا لقاحات حتى الآن لفيروس كورونا.





وأشار إلى أن عقار ريمديسفير أظهر تعافيا لمصابي كورونا أسرع بنسبة 30%، لكنه أكد أن تلك النتائج مهمة لكنها متواضعة.





وأوضح أن هناك ٨ لقاحات لفيروس كورونا يجري تطويرها، ومن المقرر دخول لقاح واعد المرحلة ٢ من التجارب اواخر الربيع و ٣ بأوائل الصيف.





وتابع "إذا نجحنا، نأمل أن نتيجته تظهر في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء".



وخلال افتتاحية جلسة استماع لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ، وصفت السيناتور الديمقراطية باتي موراي، استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بأنها كارثية حتى الآن.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أكدت موراي، التي تعد أكبر ديمقراطية في لجنة الصحة والتعليم والعمل بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه يجب على زملائها في اللجنة البحث عن الحقيقة بشأن تفشي فيروس كورونا، لأن ترامب لم يعمل على ذلك.

وقالت: "الأرواح على المحك.. والرئيس لا يقول الحقيقة.. لذا يجب علينا الوصول إليها"، لافتة إلى افتقار البلاد إلى الاختبارات ونقص المعدات اللازمة للوقاية الشخصية.



