احذري استخدامها.. أضرار المناديل المبللة على البشرة

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حذر موقع brightside من أضرار المناديل المبللة على البشرة ومنها :





1- تسبب الجفاف، المناديل المبللة تحتوي على الكحول الذي يزيل الميكب لكنه يزيل زيوت البشرة ويتركها جافة





2- تسبب حساسية البشرة والتهابها مع احمرار الوجه، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية وبها حب الشباب





3- المناديل المبللة تسبب انسداد المسام مما يسبب ظهور الرؤوس السوداء والبثور





4- تسبب الشيخوخة المبكرة ، فعندما يتم مسح البشرة بالمنديل المبلل يسبب ارتخاء الجلد وظهور التجاعيد بشكل أسرع





5- المناديل المبللة لا تنظف الوجه بشكل عميق، بل تكتفي بإزالة اثار المكياج خارجيًا فقط، لكن البشرة تحتاج تنظيف عميق بغسول مناسب للوجه مع الماء .