AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدينة الأمل لاستقبال العائدين من الخارج

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:00 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
Advertisements
محمد امين
تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية مدينة الأمل لمتابعة تجهيزاتها لاستقبال ٥٥٠ من العائدين للوطن من الخارج لمدة ١٤ يوم مدة الحجر الصحى وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى تجتاح دول العالم. 

قام رئيس الجامعة يرافقه المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة بتفقد غرف المدينة الجامعية وملحقاتها، والتأكد من مستوى النظافة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية، وتفقد أعمال الصيانة اللازمة بكافة الأدوار، وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لهم.

إقرأ أيضا :
شدد رئيس الجامعة على متابعة عمليات التعقيم المستمرة بالمبنى وجميع وحداته، ومتابعة تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية، وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات ومحاليل تعقيم وتطهير، وتوفير الأدوية اللازمة للحالات الطارئة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب العدوى خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، موجها الشكر لفريق العمل بالمدن الجامعية لمجهوداتهم الكبيرة، ومؤكدا على أهمية تعاون الجميع لمواجهة هذه الأزمة والعبور منها إلى بر الأمان. 

ومن المقرر أن يصل أول فوج مساء الغد وسيكون فى استقبالهم رئيس الجامعة للإطمئنان على تسكينهم فى أماكنهم وتذليل أى عقبات قد تواجههم.
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدينة الأمل لاستقبال العائدين من الخارج
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدينة الأمل لاستقبال العائدين من الخارج
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدينة الأمل لاستقبال العائدين من الخارج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. شاهد الأجواء داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة

بالصور.. وصول الفوج الرابع للعائدين من الكويت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل

ما وجدناه يفوق التوقعات.. العائدون من الكويت يوجهون رسالة شكر إلى الرئيس السيسي

وصول 3 أفواج جديدة من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة

وصول الفوج العاشر من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

أرامكو : اكتشاف حقل للنفط والغاز شمال غرب السعودية

وزير الدفاع : القوات المسلحة تقدم كل سبل الدعم لأجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

عايدة رياض باكية: كان نفسي أخلف.. والوحدة وحشة.. فيديو

أبرز 10 لقطات لـ بسمة في رامز مجنون رسمي .. وموقف محرج للأخير يضعه في ورطة بسبب شجاعة وذكاء ضحيته| فيديو

موقف شيكابالا من اعتزال الكرة في نهاية الموسم الحالي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيورس كورونا إلى ٢٣٢٦ شخصا

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

الأردن يفرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الوفاة.. أعراض خطيرة لـ حساسية الطعام

شاهد.. امرأة مبتورة الذراعين والساقين تنجب أجمل طفلين

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون