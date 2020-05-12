رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدينة الأمل لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية مدينة الأمل لمتابعة تجهيزاتها لاستقبال ٥٥٠ من العائدين للوطن من الخارج لمدة ١٤ يوم مدة الحجر الصحى وذلك ضمن خطة الدولة لعودة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى تجتاح دول العالم.





قام رئيس الجامعة يرافقه المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة بتفقد غرف المدينة الجامعية وملحقاتها، والتأكد من مستوى النظافة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية، وتفقد أعمال الصيانة اللازمة بكافة الأدوار، وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لهم.







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شدد رئيس الجامعة على متابعة عمليات التعقيم المستمرة بالمبنى وجميع وحداته، ومتابعة تركيب بوابات التعقيم الإلكترونية، وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات ومحاليل تعقيم وتطهير، وتوفير الأدوية اللازمة للحالات الطارئة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب العدوى خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، موجها الشكر لفريق العمل بالمدن الجامعية لمجهوداتهم الكبيرة، ومؤكدا على أهمية تعاون الجميع لمواجهة هذه الأزمة والعبور منها إلى بر الأمان.





ومن المقرر أن يصل أول فوج مساء الغد وسيكون فى استقبالهم رئيس الجامعة للإطمئنان على تسكينهم فى أماكنهم وتذليل أى عقبات قد تواجههم.