بـ 70 جنيها .. طرح لحوم بأسعار مخفضة من إنتاج مزرعة جامعة المنوفية بطوخ طنبشا

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على أهمية دعم المشاركة المجتمعية، والمساهمة الفعالة لتوفير مختلف المنتجات الغذائية لتغطية احتياجات المجتمع.





وقال انه تم اليوم ذبح عدد من عجول التسمين التى يتم تربيتها بمزرعة طوخ طنبشا التابعة للجامعة وبيع اللحوم بمنفذ كلية الزراعة بسعر مخفض بلغ "٧٠ جنيها للكيلو" أقل من سعر السوق، وعرضها للمجتمع وللعاملين بالجامعة لسد احتياجاتهم من المنتجات الحيوانية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى توفير المنتجات النباتية والألبان والبيض والعسل التى تقدمها الجامعة وبيعها للمجتمع بأسعار مخفضة.

ووجه رئيس الجامعة بأهمية الالتزام بمعايير السلامة والنظام ومنع الزحام خلال بيع المنتجات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال عملية الشراء.





ووجه الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل وعلى رأسهم الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة وفريق العمل بالمزرعة والمشرفين على بيع المنتجات، ومؤكدا على زيادة حجم المنتجات المقدمة لتوفير مختلف احتياجات المجتمع الغذائية.