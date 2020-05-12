إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في أسيوط

استقبل مستشفي البداري المركزي في أسيوط، ربة منزل و3 أطفال مصابين بـ تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بقرية النواورة.
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كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطار من غرفة النجدة يفيد ورود بلاغا من مستشفي البداري المركزي، بوصول كل من "هدى.ع.س" 30 سنة، و"حنين.ه.ا" 3 سنوات وأشقائها "شهد" 5 سنوات، و"زياد" 10 سنوات، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية قرية النواورة مصابين بـ حالة إعياء وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد باذنجان.
بالإنتقال والفحص وسؤال والدتهن قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد ونفت الشبهة الجنائية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.