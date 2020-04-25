بعد تسمم 16 شخصا.. تعرف على أضرار تناول البوظة

أصيب 16 شخصا بالتسمم في سوهاج نتيجة تناول مشروب البوظة الذي يعد واحدا من المشروبات الرئيسية في محافظة سوهاج، وفي هذا التقرير سنتعرف على أضرار تناول مشروب البوظة.





أضرار مشروب البوظة

قال الدكتور أسامة عياد، مدير مركز السموم بسوهاج، ان 99% من التخمر يؤدي إلى نمو ميكروب التسمم الغذائي في البوظة، لافتا إلى أن التخمر يساعد البكتيريا علي النمو وتكوين ميكروب التسمم الغذائي.





وأضاف أسامة، ان في حالة ورود عينات لمركز السموم من المصابين يتم تحليلها علي الفور، لافتا الي ان آخر الحالات التي وردت لمركز السموم في المحافظة نتيجة تناول مشروب البوظة كانت منذ عامين.





تسمم 16 بسبب البوظة في سوهاج

وكان مستشفى سوهاج العام اليوم، قد استقبل 16 شخصا بينهم 11 طفلا مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم مشروب "البوظة" وقت السحور بقرية الصلعا دائرة مركز سوهاج، وتم حجزهم بقسمي الباطنة والأطفال للعلاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من "هيام.ج.ع" ٣٠ عاما، وبشاير أبو بكر، ٧ سنوات، محمد أبو بكر، عام واحد، أحمد إبراهيم أحمد، ٥ سنوات، محمد ابراهيم، ٣ سنوات، هالة ابراهيم، ٦سنوات، أحمد عادل السيد ٣ سنوات، محمد عادل، ٤ سنوات، يوسف أحمد، ٣ سنوات، عبد الرحمن أحمد رأفت، ٦ سنوات، إسراء هانى أبو ضيف، ٨ سنوات، إيمان هانى أبو ضيف، ١١سنة، "رشا.ا.ا" ٣٥ عاما، هانى أبو ضيف إسماعيل، ٤٤ عاما، "نعمة.ع.ا" ٢٣ عاما، وعادل السيد أحمد، ٣٥ عاما، يقيمون قرية الصلعا، مصابين بتسمم غذائي.





وتبين من التحريات وسؤال المصابين تناولهم مشروب البوظة وقت السحور، من أحد الباعة الجائلين، وكلفت ضباط المباحث الجنائية بضبط البائع.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.