شربوا بوظة.. تسمم 16 شخصا بينهم 11 طفلا في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام، 16 شخصا بينهم 11 طفلا مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم مشروب "البوظة" وقت السحور بقرية الصلعا دائرة مركز سوهاج، وتم حجزهم بقسمي الباطنة والأطفال للعلاج.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من "هيام.ج.ع" ٣٠ عاما، وبشاير أبو بكر، ٧ سنوات، محمد أبو بكر، عام واحد، أحمد إبراهيم أحمد، ٥ سنوات، محمد ابراهيم، ٣ سنوات، هالة ابراهيم، ٦سنوات، أحمد عادل السيد ٣ سنوات، محمد عادل، ٤ سنوات، يوسف أحمد، ٣ سنوات، عبد الرحمن أحمد رأفت، ٦ سنوات، إسراء هانى أبو ضيف، ٨ سنوات، إيمان هانى أبو ضيف، ١١سنة، "رشا.ا.ا" ٣٥ عاما، هانى أبو ضيف إسماعيل، ٤٤ عاما، "نعمة.ع.ا" ٢٣ عاما، وعادل السيد أحمد، ٣٥ عاما، يقيمون قرية الصلعا، مصابين بتسمم غذائي.







وتبين من التحريات وسؤال المصابين تناولهم مشروب البوظة وقت السحور، من أحد الباعة الجائلين، وكلفت ضباط المباحث الجنائية بضبط البائع.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.