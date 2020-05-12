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رياضة

تحديد موعد عودة دوري أوروبي آخر بعد التوقف بسبب كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، منذ قليل، استئناف منافسات الدوري المحلي يوم 23 من شهر مايو الجاري، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


ونشر الاتحاد التشيكي، بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه عودة منافسات الدوري المحلي لكرة القدم يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري؛ إضافة إلى دوري الدرجة الثانية أيضًا، على أن تكون البداية بالمباراة المؤجلة بين فريقي تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش.


ويحتل نادي سلافيا براغ صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة، يليه نادي فيكتوريا بلازن في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.


ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى للدور النهائي، لتحديد الفائز ببطولة الدوري، والمتأهلين للبطولات الأوروبية، على أن يخوض أصحاب المراكز الستة الأخيرة ملحقًا لتحديد الهابطين لدوري الدرجة الثانية.


يذكر أن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، قد أعلن أمس الاثنين عن عودة منافسات الدوري يوم 28 من الشهر الجاري.

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