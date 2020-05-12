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أخبار العالم

ترامب يوجه ضربة اقتصادية جديدة لـ الصين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وجه الرئيس دونالد ترامب، ووزارة العمل الأمريكية مجلسًا مكلفًا بالإشراف على مليارات الدولارات التقاعدية الفيدرالية لوقف خطط الاستثمار في الشركات الصينية.

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، حذر وزير العمل يوجين سكاليا مجلس الاستثمار الفيدرالي للتقاعد من أن خطته الحالية لاستثمار المدخرات الفيدرالية ستضع مليارات الدولارات في مدخرات التقاعد في الشركات الخطرة التي تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

ويسمى المؤشر الدولي الذي ستتعقبه خطة الادخار Thrift MSCI ACWI ex USA IMI ، والذي يتضمن الأسهم في مجموعة واسعة من الأسواق المتقدمة والناشئة، بما في ذلك الصين.

وقال سكاليا  في رسالة إنه "بتوجيه من الرئيس ترامب، يتعين على المجلس أن يوقف على الفور جميع الخطوات المرتبطة باستثمارات الصندوق (آي) وفقا للسهم، وأن يعكس قراره باستثمار أصول الخطة على أساس مؤشر الأسهم الدولية".

والمجلس يدير صندوق مدخرات التقاعد للموظفين الفيدراليين وأفراد الجيش، وصندوق استثماري فيدرالي يسمى صندوق "آي -I" الذي يعرض الموظفين الفيدراليين على أسواق الأسهم الدولية ، يمتلك حوالي 41 مليار دولار من الأصول من إجمالي 557 مليار دولار حتى نهاية مارس.

إلى ذلك،  أصدرت الصين، اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة بالمنتجات الأمريكية التي سيتم إعفاؤها من الجولة الثانية من التعريفات الإضافية المفروضة على المنتجات الأمريكية، والتي ستكون سارية اعتبارا من 19 مايو 2020 إلى 18 مايو 2021.

فيما وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتسبب في تفشي فيروس كورونا، كما تشير إلى إمكانية تعمدها نشره في العالم.
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