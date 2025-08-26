تعليم الوادي الجديد تعلن عن تدريبات مجانية للراغبين في التقدم لمنافسات صيفك رقمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن تنظيم دورات تعلم ذاتي من خلال موقع الاكاديمية on line وجميع الشهادات معتمدة من أكاديمية سيسكو العالمية مجانية 100% وباللغة الإنجليزية، حيث تُقام المسابقة على مدى شهرين خلال فترة الإجازة الصيفية على أن تُعلن نتائجها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتقدم المسابقة جوائز قيمة في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين النشء والشباب وبناء قدراتهم التكنولوجية وريادية الأعمال، لأفضل عشرة طلاب من كل محافظة حصولا على شهادات واجتياز الكورسات 12 كورسا، وأفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية وأفضل المدربين ضمن الأكاديميات المشاركة ولمزيد من الاستفسارات التواصل مع مركز التطوير التكنولوجى بالقطاع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن إطلاق مسابقة «صيفك رقمي Digital Summer » ومبادرة «ابدأ مشروعك .. أنت مش صغير»، واللتان تستهدفان طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية لجميع الطلاب من الفئة العمرية بين 13 و18 عامًا في مختلف المؤسسات التعليمية بالجمهورية للحصول على التدريبات المجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن الرقمي.