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حرب العاشر من رمضان.. نصر سالم: رأيت الإسرائيليين يفرون من الحرب وطائراتهم تطلق النار عليهم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:28 م
نصر سالم
نصر سالم
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هاني حسين
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش، إنه كان قائد مجموعة استطلاع خلف خطوط العدو في المنطقة التعبوية للعدو على مسافة 100 كيلو متر من قناة السويس إبان حرب أكتوبر.

وأضاف نصر سالم، في حواره التلفزيوني في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، "كنا نتابع كل تدفقات قوات العدو وتحركاتها العمق الإسرائيلي في اتجاه الجبهة والتعرف على الدعم وعدد قوات الإحتلال المتجهة نحو الجبهة".

وتابع نصر سالم، "شاهدت منظر الفارين الإسرائيليين والطائرات الإسرائيلية تحاول إعادتهم للجبهة بإطلاق النيران عليهم والإسرائيليين يطلقون على طائراتهم كي يفروا إلى داخل إسرائيل".

وأكمل نصر سالم "في يوم 12 أكتوبر كانت الجبهة السورية مهددة والمدفعية الإسرائيلية تصل إلى دمشق".

ولفت نصر سالم "كان قرار الرئيس السادات هو الدفع بفرقة من الاحتياطي التعبوي لإجبار القوات الإسرائيلية عدم توجيه قواتها إلى الجبهة السورية".

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