حكم التبرد بالماء لتخفيف العطش أثناء الصيام.. أمين الفتوى يجيب

أوضح «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم التبرد بالماء أثناء الصوم في نهار رمضان، بالاغتسال أو أن يصب الصائم على بدنه الماء اتقاءً للحر والعطش؟»، أن كل ذلك جائز ولا شيء فيه، ولا يُفسد الصوم، مستشهدًا بما روي عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أنها قالت: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- كَانَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ».





حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام

جاء ذلك خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟»، مضيفا أن المضمضة والاستنشاق جائزان ولا يفطران الإنسان ما لم ينزل ماء إلى الجوف.





حكم التبرع بالدم أثناء الصيام

وأشار إلى أن المتبرع لو علم من حاله أن تبرعه بالدم لغيره سيضطر للفطر بسبب ضعف جسده، فالأولى ألا يتبرع وقد خرج الفقهاء هذه الأمر على مسألة الحجامة، فهم يقولون بأنها لا تفطر فى الصيام.





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، إن التبرد بالماء أثناء الصوم في نهار رمضان، سواء كان ذلك بالاغتسال أو بأن يصب الصائم على بدنه الماء اتقاءً للحر والعطش، هو جائز شرعًا.ودلل بما ذكر الإمام البخاريُّ، عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، مشيرًا إلى أن الأبزن: هو حوض الاستحمام.قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ولكن يكره المبالغة فيهما خشية أن ينزل الماء إلى الحلق.واستشهد بأحد الأحاديث، قائلا: عن لقيط بن صبره رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال «وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، أى أن الإنسان له أن يبالغ فى الاستنشاق والمضمضة وذلك فى غير رمضان فلا ضرر فى هذا، لكن فى أيام الصيام عليه أن يتمضمض الإنسان ويستنشق بدون مبالغة.ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول فيه السائل، "هل تبرعي بالدم لأحد الأشخاص فى نهار رمضان يفسد الصوم؟وأجاب الشيخ أحمد حسن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن التبرع بالدم لا يفسد الصوم إذا علم المتبرع من حاله أنه مع تبرعه لن يضطر إلى الفطر.