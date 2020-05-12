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توك شو

ممرضة متعافية من كورونا توجه رسائل مهمة للمواطنين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:46 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قالت وفاء صلاح ممرضة بمستشفى حميات إمبابة تعافت من فيروس كورونا، إنها أصيبت بـ فيروس كورونا المستجد وبعد وضعها فى العزل الصحى و تعافيها عادت للعمل مرة ثانية.


وأضافت وفاء صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، أنها محبة لعملها، ولذلك قررت وأصرت على العودة بعد خروجها من العزل الصحي.  


وأشارت و إلى أن هناك أعداد كثيرة من الممرضات تصاب بفيروس كورونا ويعودون للعمل مرة أخرى. 


وطالبت  من المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية، مؤكدة أن هذا المرض خطير ويتسبب فى الوفاة و علينا الالتزام للمرور من هذه الأزمة.


وأكدت وفاء صلاح أن الجميع عليه أن يطهر يده باستمرار و أن يترتدي الكمامة والجوانتى وعدم التقبيل.

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