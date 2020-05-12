ممرضة متعافية من كورونا توجه رسائل مهمة للمواطنين

قالت وفاء صلاح ممرضة بمستشفى حميات إمبابة تعافت من فيروس كورونا، إنها أصيبت بـ فيروس كورونا المستجد وبعد وضعها فى العزل الصحى و تعافيها عادت للعمل مرة ثانية.





وأضافت وفاء صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، أنها محبة لعملها، ولذلك قررت وأصرت على العودة بعد خروجها من العزل الصحي.





وأشارت و إلى أن هناك أعداد كثيرة من الممرضات تصاب بفيروس كورونا ويعودون للعمل مرة أخرى.





وطالبت من المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية، مؤكدة أن هذا المرض خطير ويتسبب فى الوفاة و علينا الالتزام للمرور من هذه الأزمة.





وأكدت وفاء صلاح أن الجميع عليه أن يطهر يده باستمرار و أن يترتدي الكمامة والجوانتى وعدم التقبيل.