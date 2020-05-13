أمير عبدالحميد: بعض لاعبي الأهلي أوقعوا بيني وبين مانويل جوزيه.. فيديو

قال أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الأهلي السابق ، إنه كان يتميز بالانضباط واللياقة البدنية على الرغم من جلوسه احتياطيا.

وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي تولي قيادة الفريق في ظروف صعبة للغاية متابعا:" البدري كان بيشتغل تحت ضغط عصبي كبير" .

وأوضح أمير عبد الحميد أنه تلقي العديد من العروض وعلى رأسهم الإسماعيلي والإتحاد السكندري أثناء اندلاع الأزمات مع مانويل جوزية .

وأكمل حديثه:" بعض اللاعبين في الأهلي أوقعوا بيني وبين مانويل جوزيه، وقالوا له أمير بيسهر مع المطرب محمد حماقي كل يوم ".

واستطرد:" حسام البدري تعامل معي بصورة سيئة ويبادلني السلام بطريقة غير لائقة "، مشيرا إلي اعتزازه الشديد به على الرغم من اندلاع تلك الأزمة .