أمير عبدالحميد: بعض لاعبي الأهلي أوقعوا بيني وبين مانويل جوزيه.. فيديو

قال أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الأهلي السابق ، إنه كان يتميز بالانضباط
واللياقة البدنية على الرغم من جلوسه احتياطيا.
وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس
2"، أن حسام البدري المدير الفني
السابق للنادي الأهلي تولي قيادة الفريق في ظروف صعبة للغاية متابعا:"
البدري كان بيشتغل تحت ضغط عصبي كبير" .
وأوضح أمير عبد الحميد أنه تلقي العديد من العروض وعلى رأسهم الإسماعيلي
والإتحاد السكندري أثناء اندلاع الأزمات مع مانويل جوزية .
وأكمل حديثه:" بعض اللاعبين في الأهلي أوقعوا بيني وبين مانويل جوزيه، وقالوا له أمير بيسهر مع المطرب محمد حماقي كل يوم ".