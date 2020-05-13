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رياضة

أمير عبدالحميد: بعض لاعبي الأهلي أوقعوا بيني وبين مانويل جوزيه.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:11 ص
مانويل جوزيه وحسام
مانويل جوزيه وحسام البدري
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حسام الحارتي

قال أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الأهلي السابق ، إنه كان يتميز بالانضباط واللياقة البدنية على الرغم من جلوسه احتياطيا.

وأضاف أمير عبد الحميد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"،  أن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي تولي قيادة الفريق في ظروف صعبة للغاية متابعا:" البدري كان بيشتغل تحت ضغط عصبي كبير" .

وأوضح أمير عبد الحميد أنه تلقي العديد من العروض وعلى رأسهم الإسماعيلي والإتحاد السكندري أثناء اندلاع الأزمات مع مانويل جوزية .

وأكمل حديثه:" بعض اللاعبين في الأهلي أوقعوا بيني وبين مانويل جوزيه، وقالوا له أمير بيسهر مع المطرب محمد حماقي كل يوم ".

 واستطرد:" حسام البدري تعامل معي بصورة سيئة ويبادلني السلام بطريقة غير لائقة "، مشيرا إلي اعتزازه الشديد به على الرغم من اندلاع تلك الأزمة .

وقدم أمير عبد الحميد الإعتذار إلي حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي على الرغم من مرور 10 أعوام على اختلاف وجهات النظر بينهما.

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