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ثقافة

إيناس عبد الدايم تنعيه: محمود الطوخي تميز بحرفية شديدة في معالجة الكثير من قضايا المجتمع

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات المخرج والكاتب المسرحي الكبير محمود الطوخى الذى غيبه الموت مساء أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 75 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد أبرز كتاب المسرح والدراما التلفزيونية وتميز بحرفية شديدة فى معالجة الكثير من قضايا المجتمع.

جدير بالذكر أن الكاتب محمود الطوخي ولد في 13 مارس 1945 ، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية من جامعة عين شمس عام 1965، عمل بالسد العالي بأسوان عام 1964 وهناك شارك في تأسيس فرقة أسوان المسرحية ، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 قسم التمثيل والإخراج وسافر إلى سوريا عام 1969.

وانضم إلى ورشة مسرح الشوك السورية وشارك بالكتابة في أول عروضها ، وفى عام 1970 حضر للاسكندرية مدعوا من فرقة المسرح الجامعي وقدم من تأليفه وإخراجه عرض (سبرتو على جروشح بلدنا) ، سافر إلى لندن عام 1972 حيث امضى هناك 14 عاماً درس خلالها إدارة الفرق المسرحية والإنتاج الفني بإكاديمية ويبردوجلاس ثم التحق بورشة السيناريست العالمي بادي تشايفسكي لمدة عامين ، بعدها عمل معدا ومقدما إذاعيا بالقسم العربي بالبي بي سي كما عمل صحفيا بمجلة الحوادث اللبنانية بعد هجرتها للندن ليصل إلى موقع مساعد رئيس التحرير.

عاد الى القاهرة عام 1986 والتحق بالمسرح القومي وبدأ يمارس الكتابة بالمسرح والسينما والتليفزيون كمحترف ومن مؤلفاته مسرحيات "غيبوبة"، "دستور ياأسيادنا"، أنا والبنت حبيبتى ، حظ نواعم، بكرة ومن مؤلفاته فى الدراما التليفزيونية حكايات زوج معاصر، بنات X بنات ، رجل طموح وأيام الحب والشقاوة .

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