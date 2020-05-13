اليوم.. "مستقبل وطن" يقيم احتفالية كبرى لتكريم 23 أمًا بمختلف مراكز أسيوط

تقيم مبادرة "أمهات عظيمات"بالتعاون مع أمانة المرأة المركزية بـ "حزب مستقبل وطن" بمحافظة أسيوط مساء اليوم احتفالية كبرى، لتكريم 23 أما مصرية بمختلف مراكز المحافظة،وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد أمين عام الحزب والمهندس ياسر عمر أمين المحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتورة عبير فاروق مراد عضو أمانة المركزية المشرفة علي أمانتي المرأة بمحافظتي أسيوط وبني سويف.





تأتي المسابقة ضمن سلسلة فاعليات ينظمها الحزب الأيام القادمة لتكريم الأمهات المكافحات بمختلف مراكز المحافظة





وتشهد الاحتفالية توزيع جوائز "مبادرة أمهات عظيمات" التي أعلن عنها الحزب خلال الفترة الماضية على نحو 500 سيدة على مستوى مراكز المحافظة، بهدف تكريم الأمهات اللواتي شهدت حياتهن رحلة كفاح مع أسرهن وتحملن من أجل تربية أبنائهن صعوبات في سبيل النشأة الصالحة.

وقال المهندس ياسر عمر أمين المحافظة إن المسابقة تنظم تحت عنوان "أمهات عظيمات" وذلك في إطار الدور الإجتماعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن لدعم المرأة المصرية بصفة عامة وفي أسيوط بصفة خاصة.





وأضاف "عمر" أنه تقدم للمسابقة أكثر من ٥٠٠ سيدة علي مستوي المحافظة فاز منهن ٢٣ سيدة من مختلف مراكز المحافظة وذلك عقب فحص المتقدمات من خلال لجنة متخصصة، لافتًا إلى أنه أتصل بجميع الأمهات الفائزات فور الإعلان عن أسمائهن وقدم لهن التهنئة بالفوز

وأشار "عمر" إلى أنه الداعم الأول لجميع مبادرات المرأة في أسيوط إنطلاقا من تقديره الكامل لها وخاصة في أسيوط ،مؤكدًا أنه دائما ما يعبر عن عظمة دور السيدات المصريات في الحفاظ علي الوطن ومقدراته خلال رحلة كفاح ومراحل عاشتها مصر خلال السنوات الماضية.





من جهته قالت الدكتورة عبير فاروق مراد، إن المسابقة أعلن عنها في شهر مارس الماضي وشروطها وتم فتح باب الاشتراك وتقدمت للمسابقة المئات من السيدات وتم اختيار نحو ٢٣ أما عظيمة وكان من المقرر إقامة حفل كبير لتسليمهن الجوائز لولا أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات وقائية واحترازية حالت دون تنظيم الفعالية.





وأضافت: "لأن مستقبل وطن لا يتوقف عن العمل والمشاركة الاجتماعية لكل المواطنين، قررنا المرور على جميع المراكز لتسليم الأمهات في مراكزهن جوائز المسابقة المعلن عنها سابقا وتقديرهن بما يليق بكفاحهن وصمودهن في مواجهة مصاعب الحياة".





وجاءت أسماء الفائزات بالمسابقة كالتالي: فوز السيدة زينب محمد علي بالمركز الأول علي مستوي المحافظة والتي تقيم بقرية المعصرة مركز الفتح والسيدة نادية عبدالحفيظ عبداللاه بالمركز الثاني والتي تقيم بمركز صدفا كما حصلت السيدة مرفت عطا سيف والتي تقيم بحي السادات أول أسيوط على المركز الثالث.





كما فازت السيدة نادية منتثل عبدالملاك والسيدة فاطمة يوسف محمد محمد عن قسم ثان أسيوط وفوز السيدة يامنه محمود ابراهيم عن مركز الغنايم والسيدة رضا احمد محمود والسيدة رضا عبدالغني حميلي عن مركز ابوتيج،كما فازت السيدة سنية بكر سيد عن مركز صدفا والسيدة سميحة كامل جرجس وهناء عبدالسلام سليمان عن قسم أول اسيوط والسيدة صباح لطفي عبدالعزيز عن مركودز القوصية.





وشملت أسماء الفائزات السيدات فاطمة عبدالرحمن فرغلي وعز العرب حمدان عبدالحافظ وعائشة عطا محمد عن مركز منفلوط والسيدة روايح غبريال قلدس عن مركز البداري ،كما أسفرت النتائج عن فوز السيدة ثريا تقاوي سوريال عن ساحل سليم والسيدة سناء عبدالغني احمد عن مركز أسيوط والسيدة أم أحمد خليفة محمد والسيدة صديقة صدقي حنين عن مركز ديروط كما فازت السيدات فاطمة محمد صادق وزينب عباس عثمان وأمال حسني فهيم عن مركز أبنوب.