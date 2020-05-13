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حوادث

بينهم صيدلي.. ضبط عصابة قبل ترويج 10 آلاف قرص مخدر في الإسماعيلية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية بالإسماعيلية، عملية توزيع كميات من الاقراص المخدرة ، من خلال القبض علي تشكيل عصابي مكون من صيدلي وعاطل وموظف بالمعاش بحوزتهم اكثر من 10 آلاف قرص من التامول والكبتاجون المخدر، على طريق الإسماعيلية- بورسعيد ، بدائرة مركز القنطرة غرب، ويبلغ ثمنها مليون جنيه.

وتلقي اللواء هشام الزغبي مدير ادارة مكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء الشمالية اخطار من العميد مفيد فوزي رئيس منطقة الاسماعيلية وسيناء الشمالية لمكافحة المخدرات بورود معلومات بقيام طبيب صيدلي واخر موظف بالمعاش وعاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاتجار في الأقراص المخدرة ، وتوزيع كميات كبيرة منها على بعض تجار المخدرات على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

وتم تشكيل فريق بحث ضم العقيد احمد بلبولة مفتش ادارة مكافحة المخدرات بمنطقة الاسماعيلية وسيناء الشمالية والمقدم احمد عبد الله ومحمد جميل ومحمد جاد ومحمود المحمدي مفتشي المنطقة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الي ان وراء التشكيل العصابي للإتجار في الاقراص المخدرة كل من المتهمين " أ. ن. ب 55 عام طبيب صيدلي ، وع. ر 62 موظف بالمعاش ، م. ف . ح 40 سنة عاطل " وكونوا تشكيلًا عصابيًا لبيع وتوزيع الاقراص المخدرة قبل عيد الفطر المبارك.

وبتكثيف التحريات تمكن فريق البحث من معرفة موعد تسليم المتهمين للمخدرات بدائرة القنطرة غرب.

وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض علي المتهمين داخل سيارة ملاكي، وبتفتيشها عثر بداخلها على مخزن سري بداخله كميات من الأقراص المخدرة بلغت 10 آلاف قرص من مخدرات التامول والكبتاجون.

وحرر محضر بالواقعة،  وأمر يوسف الدفتار رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق ، والتحفظ علي المخدرات والسيارة المضبوطة وارسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الكميائي .
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