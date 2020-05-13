أرض الفيروز تجود بخيراتها.. انطلاق موسم حصاد القمح بالقنطرة شرق

وبلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بالقنطرة شرق حوالي 10 ألاف فدان وبلغت انتاجية الفدان حوالي 12 اردبا رغم الظروف والتحديات التي واجهت المزارعين وأهمها عدم توافر بعض انواع الأسمدة.





وافتتح اللواء عمر ادريس رئيس المركز والمدينة موسم الحصاد يرافقة احمد الاسناوي نائب رئيس المركز والمدينة وسيد عبدالسميع رئيس لجنة الوفد بالقنطرة

ونقيب الفلاحين بالقنطرة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية. وتفقد الجميع مراحل الحصاد ومزرعة تقاوي البطاطس بنفس المزرعة، كذلك صوامع التخزين بالقنطرة حيث يوجد 12 خلية تخزين سعة الخلية 5 أطنان.





وتفقد الجميع مراحل التخزين بداية من الموازين وآخذ العينة وباقي مراحل التخزين وقد بلغ ما تم توريدة حتي اليوم الي الصوامع 15507 اطنان منها 7877 طنا من مزارع القنطرة شرق و 7630 طنا من مراكز التجميع بالغرب.





وقد بلغت أسعار الاستلام هذا العام، 670 جنية سعر اردب درجة نظافة22,5، درجة نظافة 23 ب685 جنية درجة نظافة23,5 سعر الاردب 700 جنيه.

صرح بذلك محمد عودة رئيس لجنة الاستلام، واكد رئيس المركز والمدينة علي بذل قصارى الجهد لتوفير احتياجات المزارعين من الاسمدة المصرح بها وكذلك توفير الوقود.