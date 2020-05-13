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سيارات

عودة سباقات الفورمولا 1 بدون جمهور .. في يوليو المقبل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 توقفت جميع النشاطات فى مختلف المجالات ومنها  المسابقات والأنشطة الخاصة بالسيارات مثل سباقات فورمولا 1 ، حيث كانت تستعد للانطلاق في موسم  جديد يوم 15 مارس الماضي.

وبعد شهرين تقريبا من تأجيل سباق الفورمولا 1 ، هناك قرار يتم دراسته لاستئناف المسابقات وخوض موسم مختصر من دون جمهور بسبب هذه الظروف ومعظم الاحتمالات تشير إلى إمكانية بدء جولات الموسم الجديد في الخامس من يوليو القادم . 

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بعد أن أصبحت تسع جولات من آخر سباقات الجائزة الكبرى في حكم الملغاة أو المؤجلة فها هي حلبة ريد بول بالنمسا تستعد لاستقبال هادي لأولى جولات الفورمولا 1 بعد أن أجبر فيروس كورونا أشهر سباقات العالم على التوقف والجماهير إلى التزام بيوتها .

المقرر أن تشهد حلبة ريد بول جولتين يفصل بينهما أسبوع واحد على ان يلتزم منظمو السباق  بالإجراءات الصحية والقيود الحكومية المفروضة على نطاق واسع للحد من تفشي كورونا.

وفيما يتعلق بعدد جولات سباق الفورمولا 1 المرتقب فالمتوقع حتى الآن ان تأتي البطوله مختصره في عدد الجولات من 22 سباق الي مابين 15 و 18 سباق .

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