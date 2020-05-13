مدبولي يترأس اجتماع الحكومة عبر الفيديو كونفرانس.. اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاجتماعية والصحية.





كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج.





ويتابع الاجتماع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بشأن فيروس كورونا والتدابير الاحترازية في مصر.





كما يناقش اجتماع محلس الوزراء الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.





ويبحث المجلس أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.