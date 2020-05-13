عودة تلاميذ ميونخ إلى مدارسهم بعد شهرين من التوقف بسبب كورونا.. شاهد





عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ رصد عودة تلاميذ ميونخ إلى مدارسهم بعد حوالي شهرين من التوقف ..





حيث بدأت مدن أوربية عدة تخفيف قيود الحجر الصحي المفروضة فيها للوصول تدريجيًا للفتح العام للمتاجر والأعمال، بعد أن فرضت اجراءات عدة لمكافحة تفشي وباء كورونا.





وشهدت مدينة ميونخ الألمانية عودة الاطفال إلى مدارسهم لأول مرة منذ حوالي شهرين حيث حرص المسؤولون والمدرسون على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والتوعية بها بين التلاميذ.





وتسعى معظم دول العالم، إلى التعامل مع أزمة تفشي كورونا من ناحيتين، الأولى هي تخفيف انتشار المرض، والثانية تخفيف الخسائر الاقتصادية التي نتجت عن الإغلاق.





وقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما تلقت اللجنة، تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة ، بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في المقاطعة ذاتها.



