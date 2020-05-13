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أخبار البلد

المتهم كورونا.. انخفاض فى عدد السائحين من وإلى العالم العربي بنسبة 40%

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:46 ص
السياحة فى العالم
السياحة فى العالم العربى
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محمد الاسكندرانى
أصدرت المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوى التقرير الثالث حول آثار فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران، حيث توقعا انخفاضا فى عدد السائحين من وإلى العالم العربي بنسبة 40% مقارنة مع العام الماضى وتراجعا فى الإيرادات قد يصل إلى 28 مليار دولار، وانخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بنحو 65 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن منظمة الطيران المدني الدولية شكلت فريقا من ١٤ دولة عضوا بالمنظمة لوضع التدابير الرئيسية لحماية صحة الركاب والعاملين في مجال الطيران اتساقا مع المعايير الصحية العالمية، للمساعدة في إعادة إطلاق الرحلات الجوية وتعافي قطاع الطيران"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من توقف حركة المسافرين فقد قامت بعض الدول بإجلاء رعاياها عبر رحلات جوية عارضة، ووضعت معايير صحية موصى بها من منظمة الصحة العالمية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، لحماية العاملين وأطقم الطائرات والمسافرين على متن تلك الرحلات.

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وأشار التقرير إلى تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة والسفر في العالم العربي، وتوقع أن تتراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج الإجمالي للعالم العربي في عام 2020 بنحو 126 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالعام 2019، مما يعرّض حوالي 4 ملايين وظيفة للخطر، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار في قطاع السياحة والسفر في العالم العربي بـ25.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض إيرادات السياحة الدولية بين 50 إلى 60 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019.

أما بالنسبة لتأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي، فقد بدأت المقاعد المعروضة من وإلى العالم العربي في التعافي في الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2020، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019، حيث انخفضت إجمالي المقاعد المعروضة بنسبة 72.3% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض سنوي بلغ 79.3%، ومن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40 بالمائة في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ومن المتوقع أن يصل إجمالي التراجع في إيرادات المسافرين في العالم العربي بـ28 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار أمريكي في العام 2020.
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