أحمد الشامي يشوق متابعيه بصورة مع أشرف زكي من كواليس فرصة تانية





وكتب أحمد الشامي : برضة هطلعة حتي لو غيرت تقرير المستشفي





وجاءت التعليقات كالآتي :





طلعه انتا بس وملكش دعوه





اكيد قدها انت. انا متشوقة اعرف الي هيحصل اووي





المسلسل جميل ومتشوقة اعرف هيحصل ايه وعندي احساس ان ايتن وابوها مامتوش .. مش عارفه ليه





لو مطلعش ياسطا انا هخطفك





والله مرعوبه القضيه اتقفلت خالص





طيب ممكن تقولنا امتة عشان صعبان عليا جدا





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ويجسد الشامى ضمن أحداث العمل دور محامى يدعى "كمال" فى إطار أحداث العمل.





مسلسل "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.