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برلمان

بجنيه واحد لكل مواطن.. برلماني يكشف عن تأجير الكمامات أمام المصالح الحكومية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:32 م
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
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فريدة محمد
تقدم اللواء عماد محروس، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، طالب فيه بطرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية لزيادة الوقاية من الفيروس المستجد كوفيد - ١٩.


وكشف "محروس" أن هناك كارثة أمام مختلف المصالح الحكومية التى تقدم الخدمات للجماهير وتشترط ارتداء الكمامة، تتمثل فى قيام مافيا باستغلال هذا الأمر ببيعهم الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات وبأسعار خيالية استغلالا لاحتياج المواطنين لإنهاء مصالحهم.


وقال إن الأخطر من ذلك استخدام العديد من المواطنين للكمامة الواحدة أكثر من مرة من خلال تأجيرها لهم مقابل جنيه واحد، وبمجرد دخولهم وإنهاء الخدمة يقومون بتسليمها لمن قاموا بتأجيرها لهم ليتم تأجيرها لمواطنين آخرين، وهو ما يمثل خطورة كبيرة تتمثل فى انتشار فيروس كورونا.


وطالب النائب عماد محروس جميع الهيئات الحكومية الجماهيرية والخدمية بتوفير منافذ لبيع الكمامات أمام مقار الهيئات الحكومية وبالأسعار الرسمية للقضاء على مافيا استغلال احتياج المواطنين للكمامات لإنهاء مصالحهم.


وشدد على ضرورة التأكد من مطابقة الكمامات للمواصفات وعدم استخدام الكمامة أكثر من مرة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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