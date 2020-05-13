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محافظات

10 جنيهات للملاكي و20 للميكروباص.. الجيزة تصدر لائحة لتنظيم انتظار السيارات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:23 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أصدرت محافظة الجيزة اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات  بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير اكبر قدر من فرص العمل بالمشروع  .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة. 

وأشار أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح إختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع فى نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

واضاف الى أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقًا للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على ان يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار اكثر من مره باليوم الواحد في حالة انتقال السيارة من شارع الى اخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على ان يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع الى قطاعات ويكلف احد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي .

وكشف المحافظ عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهى كالتالي :

تعريفة الانتظار /يوم 10جنيهات للسيارات الملاكي والتاكسي و20جنيها للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنيها لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق  والاحياء /المراكز طبقا لرؤية الحى او المركز على ان لا يكون ذلك الابعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ .


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